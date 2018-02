Borgmester Morten Andersen (V) slår fast, at Nordfyns Kommune ikke er ude på at smide nogen ud, fordi Dansk Sprognævn måske skal flytte ind i Udviklingspark Nord. Radio Nordfyn og Seniornet Nordfyn er kede af at skulle flytte, hvis det liver aktuelt.

- Sprognævnet har besøgt Udviklingspark Nord fredag. Ligger det fast, at de skal flytte ind der?

- Der har været syv ansatte fra Dansk Sprognævn og tre fra Bygningsstyrelsen og besigtige vores to lokaliteter i dag. Er det sikkert, at det bliver Udviklingspark Nord? Nej. De skal nu gå hjem og finde ud af, hvor de vil placere sig. Men umiddelbart er UPN mere indflytningsklart end Bognæs, og det er nærmere den kvadratmeterstørrelse som matcher deres ønsker. Derfor er det ikke så overraskende, at den er mere foretrukken end den anden.

- Nogle af lejerne er kede af, at de måske skal flytte. Har I ikke et ansvar over for dem?

- Inden for rimelighedens grænser har vi sagt, at vi vil være behjælpelige. Som kommune har vi ikke et ansvar, men det har vi som udlejer. Det er klart, at når man ønsker at opsige nogen for at få andre ind, så vil vi som udlejer gøre meget for at hjælpe dem godt til rette i nye rammer, uanset om det er et kommunalt eller helt tredje sted.

- Ifølge lejerne har de et unikt samarbejde i UPN. I er vel også interesserede i at bevare det?

- Ja, og det giver også anledning til, hvis det bliver denne placering, at lejerne dernede snakker sammen om, om de fortsat skal prøve at finde et sted sammen eller om det giver bedre mening at ligge et andet sted.

- Hvor svært er det for jer at opsige deres lejekontrakter?

- Inden for erhvervslejemål er det ikke noget, som man bare lige gør. Det ved vi godt, og det har vi spillet helt åbent ud med. Det her er ikke et forsøg på at smide nogen ud eller tysse noget ned, hvor vi ikke vil gøre opmærksom på rettighederne som lejer. Vi tager dialogen, og jeg hørte også, at lejerne var glade for at blive inviteret op på rådhuset. Mange af deres brugere spørger jo, når det her bliver bragt i spil.