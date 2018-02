Ingen af de sagsøgte vil tage det økonomiske ansvar for, at kendte blev udsat for systematisk overvågning.

Slutspillet om Se og Hørs årelange og systematiske overvågning af kendtes brug af kreditkort ser ud til at blive grimt.

Som den første af en stor gruppe kendte har EU-parlamentarikeren Morten Helveg Petersen (R) stævnet to tidligere chefredaktører, den såkaldte tys-tys-kilde og Aller Media for 250.000 kroner.

Og efter retssagens første dag ved Retten i Lyngby står det klart, at der på flere måder bliver tale om et voldsomt opgør.

Aller Media, der udgiver Se og Hør, har således meddelt de andre sagsøgte, at de alene må stå for betalingen.

Det har imidlertid gjort den tidligere chefredaktør Kim Henningsen så harm, at han har valgt at gå til modangreb.

Tidligere har Henningsen insisteret på, at Allers daværende topchef, Pål Thore Krosby, intet kendte til de ulovlige køb af kreditkortoplysninger hos en it-operatør hos Nets.

Men i fredagens retsmøde fortalte han detaljeret om, hvordan han tilbage i sommeren 2010 drøftede brugen af kilden med Krosby.

- Jeg har hidtil ønsket at skærme Aller Media. Men når Aller Media oplyser, at enhver erstatning vil blive straksoverført til mig, så må jeg tilstå, at der har min kærlighed til det foretagende en grænse, lød det fra Henningsen.

Fortællingen om Aller-chefens viden bakkes delvist op af den tidligere Se og Hør-journalist Ken B. Rasmussen. Det var ham, der med bogen "Livet, det forbandede" fik hele sagen til at rulle tilbage i 2014.

De nye beskyldninger ryster dog ikke Aller Media, oplyser koncernens advokat, Martin Dahl Pedersen. Ifølge ham er det i øvrigt tvivlsomt, om Helveg og de andre kendte overhovedet har ret til økonomisk godtgørelse.

Det samme er budskabet fra Kim Henningsens advokat, Kåre Pihlmann.

- Vores opfattelse er, at der slet ikke er grund til kompensation, siger han og påpeger, at kravet om en kvart million desuden er skudt langt over mål.

Han henviser til, at voldtægtsofre typisk kompenseres med helt ned til 20.000 kroner. Kun i ekstremt grove sager får de 75.000 kroner.

Sagen om Morten Helveg Petersens økonomiske krav fortsætter mandag.

På et senere tidspunkt skal Københavns Byret behandle en lignende sag.

Til den tid vil de sagsøgte, der også tæller den tidligere chefredaktør Henrik Qvortrup, dog stå overfor hele 21 kendte, herunder Remee, Rigmor Zobel samt skuespillerne Casper Christensen og Mads Mikkelsen.