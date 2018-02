Inden for de kommende måneder vil produkter med Googles android-styresystem kunne forstå, hvad du siger, når du taler dansk - og svare dig.

Tjenesten Google Assistant, der er en stemmestyret assistent på linje med Apples Siri, vil nemlig ved udgangen af 2018 kunne forstå og tale 30 sprog.

Det skriver det amerikanske teknologimagasin The Verge.

Dansk er et af flere sprog, som vil komme inden for de næste par måneder.

Googles produkterleder for Assistant, Nick Fox, siger til mediet, at selskabet ikke planlægger at stoppe ved 30 sprog. Det er dog et punkt, hvor Nick Fox synes, at tjenesten "virkelig er blevet global".

Med opdateringen af systemet vil assistenten kunne registrere, hvilket sprog du snakker. Lige nu kan den kun forstå og svare det sprog, som du har indstillet dit Android-produkt til at gøre brug af.

Tjenesten blev introduceret sidste år.

I starten kunne Google Assistant kun engelsk, men siden har den også lært fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, spansk og brasiliansk portugisisk.

Ifølge The Verge har sprogfærdighederne været et af de områder, hvor Google Assistant har været bag Apples pendant, Siri. Den forstår og taler 20 sprog.

Med udvidelsen af tjenestens sprogfærdigheder vil den kunne snakke med 95 procent af Android-brugerne.