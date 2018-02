Fredericia: Riffelskytten Nicklas Højfeldt Kildehøj fra Løsning har i den forløbne uge deltaget i EM for luftriffel i Gyor i Ungarn. Han kom hjem med en top 15-placering, da han under den individuelle skydning i herre junior hentede en flot 14. plads blandt 61 skytter.

Nicklas Kildehøj deltog også i konkurrencen for mix hold, som er to skytter der sammen skal forsøge at skyde sig i finalen med deres samlede resultat. Her var sigtet også godt indstillet, da Nicklas og Christina kunne trække sig tilbage med en 15. plads i det stærke selskab af EM-skytter.

Nicklas træner til daglig i talentcenter Syd under Dansk Skytte Union ledet af cheftræner Jesper Askebjerg Kring./EXP