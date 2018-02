Broken News

Nyborg Kommune vil indsætte ugler til at bekæmpe rotter. Det fik i morges kommunens lærere til at nedlægge arbejdet og i en fælles udtalelse kalde det for en uhørt provokation.

- Vi skal til at forhandle overenskomst, og så skubber kommunen en helt ny personalegruppe ind. De kommer bare flagrende der og smadrer alt det, vi har opnået gennem mange års faglig kamp. Vi lærere skal kæmpe for at beholde frokostpausen, men uglerne ... de holder jo frokostpause i HELE arbejdstiden, siger fællestillidsmand Dale B. Cooper fra Østfynsk Lærerkreds og tilføjer lidt kryptisk:

- De ugler er ikke, hvad de giver sig ud for.