Dyrt sponsorat

Op til 16 mio. kr. risikerer Ewii at skulle bruge på et sponsorat af Royal Arena i København, som blev tegnet af den tidligere ledelse. Håbløs aftale lyder kritik fra ny direktør, som håber at få afsat den hurtigt.

Millionaftale: Der kommer til at stå et langt mindre beløb på energikoncernen Ewiis budget for sponsorater i fremtiden. Det lover selskabets nye direktør Lars Bonefeld Bjørn med opbakning fra bestyrelsesformand Jørn Limann.

- Jeg har præsenteret en struktur for sponsorater for bestyrelsen, og til april tager bestyrelsen stilling til beløbenes størrelse. De samlede sponsorater vil blive reduceret kraftigt, men det kan have positiv betydning for det lokale, da OB og Royal Arena vil være en stor del af reduktionen, oplyser Lars Bonefeld Bjørn.

Adgang til lukket land Ewii er sammen med Danske Bank, BC Hospitality Group og TDC såkaldte founding partners i Royal Arena.Unibrew er hovedsponsor.



Partnerskabsaftalen blev indgået i august 2016.



Sponsoratet koster 3,5-4 mio. kroner årligt og er bundet i fire år.



Kontrakten kan måske opsiges eller aftalen sælges til en eller flere virksomheder.



Som partner er man automatisk medlem af Royal Arena Audi Club.



Medlemmerne og deres inviterede gæster har egen indgang til Royal Arena tæt på VIP-parkeringen og adgang til Audi Level.



Adgang fra VIP-indgang til Audi Level sker enten via en rulletrappe eller elevator forbeholdt VIP-gæster.



Efter arrangementer i Royal Arena vil medlemmer af Audi Club og deres gæster have mulighed for at benytte Royal Bar i Audi Level.



Som medlem af Audi Club har man adgang til Royal Arenas web-portal for kommercielle samarbejdspartnere. Derudover arrangeres to årlige arrangementer for netværket.

I dag står der 10-12 mio. kroner på sponsorkontoen årligt, og alene en partnerskabsaftale i de allerdyreste ende med den nye Royal Arena i København tegner sig for 3,5-4 mio. kroner.

- At man kunne indgå den aftale, er for mig det mest håbløse og uforståelige, jeg har været vidne til efter min tiltrædelse. Hvis man indgår en aftale i den størrelsesorden, skal der ligge en plan med det. Den har jeg slet ikke kunnet få øje på, siger Lars Bonderup Bjørn.

- Kan I komme ud af aftalen?

- Det prøver vi bestemt på. Vi er i gang med at sondere mulighederne for at finde en køber, og det håber vi lykkes, siger Lars Bonderup Bjørn.