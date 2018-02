Midlertidig cheftræner Rasmus Bertelsen fortsætter på trænerbænken i superligaklubben Randers FC i resten af denne sæson.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Den daværende "first team coach" blev indsat som midlertidig chef efter fyringen af Ricardo Moniz i januar. Nu har Randers FC's bestyrelse besluttet, at Bertelsen forbliver cheftræner indtil sommerferien.

- Efter at have set det arbejde, der er lagt for dagen i den seneste tid, er vi af den overbevisning, at Rasmus Bertelsen er den bedste løsning til at lede holdet i den rigtige retning, siger bestyrelsesformand Per Hastrup.

- Han er fagligt kompetent, respekteret i hele organisationen og har et solidt trænerteam omkring sig, så vi er helt trygge ved, at det i den kommende tid er dem, der står i spidsen.

- Gør holdet det godt i foråret, så er det bestemt også en mulighed, at samarbejdet fortsætter, lyder det.

Rasmus Bertelsen har haft hovedansvaret for Superligaens bundprop i to kampe. Debuten resulterede i et 1-5-nederlag til FC København, mens det gik bedre i kamp to, hvor det blev 0-0 mod Hobro.

Randers møder AC Horsens på udebane fredag aften.