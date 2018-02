Lillebælt: Borgmestrene fra Middelfart, Kolding og Fredericia Kommune, Johannes Lundsfryd (S), Jørn Pedersen (V) og Jacob Bjerregaard, drager ud på Lillebælt, for sammen at markere indvielsen af Naturpark Lillebælt og i den forbindelse kaste en stor, indgraveret sten i havet.

Imens borgmestrene og de øvrige fremmødte på skibet Aventure fra 1913 hyggesludrer og opmærksomt vurderer, om de mon kan få den store granitsten op over skibets kant, styrer skipper Henrik Traugott-Olsen stringent turens og skibets gang fra styrhuset. Den 73-årige skipper råber højt til sin hjælper på styrbord.

- Og fast!, lyder hans røst.

Det var faktisk Henrik Traugott-Olsen, der fik ideen til, at det var en sten, der skulle kastes i havet. For Henrik Traugott-Olsen er det på en måde en lille betaling tilbage til havet.

- Jeg var stenfisker i 1969, så jeg var med til at transportere sten fra Lillebælts bund til moler i Fredericia. Vi sejlede med fire skibe i ugen. Jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt, at man gjorde det, så det her er mit lille bidrag tilbage til havet. Men det er jo næsten for lille, siger han.

Henrik Traugott-Olsen glæder sig over den nye fokus på stenrevene.

- Jeg synes, flere stenrev vil være godt for Lillebælt.