Stenrev i Naturpark Lillebælt Med en størrelse på 370 kvadratkilometer, svarende til 50.000 fodboldbaner, er Naturpark Lillebælt Danmarks største naturpark.Den indgraverede sten, der fredag dalede til havets bund, som markering på, at Lillebælt er blevet naturpark, er 10.000 år gammel. Dengang blev den efterladt af isen på en mark ved Rolund, og den er startskuddet til de stenrev, der ønskes flere af i Lillebælt. Stenrev i Lillebælt vil koste fire millioner kroner, som der søges støtte fra EU til. Siden 2012 har man forsøgt at øge stenrevet ved for eksempel Als. Det er blandt andet gjort ved, at landmænd har indsamlet store sten fra markerne, som er brugt til at danne stenrevet på havets bund.

Fredag middag er borgmestrene fra Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd (S), Fredericia Kommune, Jacob Bjerregaard (S) og Kolding Kommune, Jørn Pedersen (V), draget til søs for officielt at fejre indvielsen af Naturpark Lillebælt. Den blikstille havoverflade brydes, mens skibet Aventura drager ud for at hente hver borgmester i deres respektive kommuner med ét formål - sammen at smide en sten på havets bund, som markerer den historiske dag og viser, at der fremover skal arbejdes for at få stenrevene tilbage til Lillebælt.

Den store sten rammer havets overflade med at enormt plask. Havvandet skvulper op over bådens ræling til både overraskelse og sjov for tre borgmestre. Imens daler stenen under havets overflade, længere og længere ned til den til sidst finder sit nye - og forhåbentlig endelige - hjem 40 meter nede i dybet.

- Nu ved jeg ikke, hvor store mine kollegaers overarme er, men mon ikke det nok skal lykkes at få løftet stenen over rælingen.

Borgmester for Middelfart Kommune Johannes Lundsfryd (S) sidder på skibet, mens det finder sin vej ud i bæltet. Ingen har tænkt på at veje stenen, han sammen med sine borgmestre-kollegaer om et øjeblik skal smide overbord. Efter et kort humoristisk bud på, at den vejer 150 kilo, bliver mændene om bord enige om, at den nok nærmere vejer 30 kilo. Hvis de skal være helt ærlige.

Netop samarbejdet - både om at løfte stenen, men også om Naturpark Lillebælt, er ifølge sekretariatskoordinator i Naturpark Lillebælt Niels Ole Præstbro en af de ting, som markeres ved at der smides en stor, indgraveret granitsten i Lillebælt.

- Lillebælt adskiller ikke Jylland og Fyn. Det er i stedet et bælt, der binder os sammen, og med den her sten er det mejslet og hugget i sten, at politikerne går sammen om det her område. Det viser, at den her aftale er stensikker, siger han.

Stenen er ikke bare symbolsk, men skal være det første skridt i et af de projekter, som ønskes for naturparken.

- Vi vil gerne have flere stenrev tilbage til Lillebælt. Der har været en masse store sten, men de er blevet hevet op tidligere og brugt til at lave moler. Hvis vi får stenrevene tilbage, vil vi få flere havplanter, bedre forhold for muslinger og fisk, og det vil også skabe bedre forhold for marsvin og sæler. Flere stenrev skaber mere liv under havoverfladen, siger Niels Ole Præstbro.

Stenen kommer fra en mark ved Rolund og til spørgsmålet om, hvorfor det netop blev den af alle markens sten, er Niels Ole Præstbros svar enkelt og praktisk.

- Det var simpelthen den eneste, vi kunne løfte, lyder det grinende.