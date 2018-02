Ærøs borgmester er bange for, at det bliver for bureaukratisk, men børne- og socialminister Mai Mercado (K) mener, det bliver lige så smidigt som hidtil.

Regeringen lægger i et nyt forslag op til, at en central enhed skal kunne afvise par, hvis der er mistanke om bryllupsfusk.

Ærø/Danmark: Det skal ikke være lovligt at blive gift proforma i Danmark. Det mener regeringen og børne- og socialminister Mai Mercado (K), som er klar med et udkast til et lovforslag, som skal dæmme op for par, der bliver gift - blandt andet på Ærø - med falske papirer.

Fyns Amts Avis har set teksten, som danner baggrund for det, der snart skal konkretiseres i et egentligt lovforslag, og her står, at regeringen ønsker at oprette en central enhed, som skal foretage en prøvelse af et pars dokumenter, hvis ikke begge parter enten er danske statsborgere eller har ret til permanent ophold i Danmark.

Regeringens forslag Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har udarbejdet et udkast til et lovforslag, der har til hensigt at forbyde proformaægteskaber i Danmark.



I udkastet fremgår det blandt andet, at en central ekspertenhed foretager prøvelsen af ægteskabsbetingelserne, hvis ikke begge parter er enten danske statsborgere eller har ret til permanent ophold i Danmark.



Prøvelsen kan foretages skriftligt, men ved behov kan parret blive indkaldt til en samtale. Det skønnes, at størstedelen af sagerne kan afgøres skriftligt.



Kommunen foretager prøvelse i sager, hvor parret er dansk, eller når en dansker ønsker at gifte sig med en tredjelandsstatsborger, der har ret til permanent ophold i Danmark.



Kommunen foretager selve vielsen i alle sager - det vil sige også i sager, hvor den centrale ekspertenhed har foretaget prøvelsen.

Hvis det vurderes, at der er tale om et proformaægteskab, kan enheden afvise at udstede en prøvelsesattest, og så kan parret ikke blive viet i Danmark.

Mai Mercado uddyber baggrunden for forslaget over for Fyns Amts Avis:

- Det er sådan, at proformaægteskaber er lovligt i Danmark. Det har desværre nogle konsekvenser. Og det betyder, at Danmark er åbent for, at man kan komme gifte sig proforma. Det kunne være en EU-borger, som gifter sig med en fra et land uden for EU, og så, vupti, har man en opholdstilladelse til et andet europæisk land. Danmark skal ikke være en bagdør til at få ophold i EU. Den bagdør skal lukkes.