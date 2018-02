Et lovforslag, der har til hensigt at forbyde proformaægteskaber i Danmark, er på vej. Det betyder færre bryllupper på Ærø, mener borgmester Ole Wej Petersen (S), der kritiserer børne- og socialminister Mai Mercado (K) for manglende dialog og samarbejde og havde hellere set en løsning, der ligger ude hos kommunerne. Ministeren afviser: - Jeg har gjort lige præcis, som han gerne ville have, siger hun.

Ærø: Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har fremlagt et udkast til et lovforslag, der har til hensigt at forbyde proformaægteskaber i Danmark. Forslaget går ud på, at man i fremtiden vil have en central enhed i landet, som skal kigge de giftelystnes papirer igennem og vurdere, om de har ret til at blive gift i Danmark. Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (S), frygter en længere sagsbehandlingstid for udlændinge, der ønsker at blive gift i Danmark. - Jeg tænker, at det bliver mere bureaukratisk, og der kommer til at være lang sagsbehandlingstid. Det vil afskære udlændingenes muligheder for at blive gift i Danmark. Eller i hvert fald sætte antallet ned, siger han. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil det også betyde færre vielser på Ærø, mener han. - Det betyder langt færre bryllupper på Ærø. Jeg tænker, det er unødvendigt at lave et bureaukratisk led, hvor man dræber patienten for at løse et problem. Jeg anerkender, at man kan løse problemet på den måde. Men man kunne have været mere konstruktiv og i fællesskab løse problemet. Jeg er skuffet over, at ministeren ikke tager mere hensyn til sine samarbejdspartnere i kommunerne, end hun har gjort.

Mediestunt

At der var et lovforslag på vej, fik Ole Wej Petersen nys om gennem en DR-journalist, der ville interviewe ham om sagen, og borgmesteren mener, det er påfaldende, at han hører om lovforslaget gennem pressen og ikke fra ministeren selv. - Det virker mærkeligt, at man er interesseret i at tække medierne, før man snakker med kommunerne. Det er påfaldende, at det ligger ministeren mere på sinde at køre det ud i medierne. Det er jeg skuffet over, siger han. Han gør opmærksom på, at Ærø Kommune har været aldeles samarbejdsvillig, hvad angår ministerens forespørgsler om bryllupsindustrien på Ærø. Man har leveret tal og indgået i konstruktiv dialog om, hvordan man kan løse problemerne med proformavielser, blandt andet ved at foreslå den såkaldte irske model. - Den har vi og andre stillet forslag om, og vi har fået ros for at være konstruktive. Og så bliver der kvitteret på den måde. Det, synes jeg simpelthen, er for dårligt. Jeg synes godt, at ministeren kunne behandle kommunerne lidt bedre. Vi er jo også en samarbejdspartner og offentlig myndighed, og jeg synes ikke, vi har svigtet i den her sag. Det virker som et eller andet mediestunt, de er i gang med, siger han. Borgmesteren mener, at ministeren i stedet skulle være gået i dialog om en løsning. - Hun skulle have været med til at lave en konstruktiv løsning, der ligger ude i kommunerne. Hvis kommunerne så ikke kunne håndtere det, så kunne man forestille sig, at ministeren ville blive nødt til at gribe ind. Men at man starter med at lave et så gennemgribende indgreb uden om kommunerne - det tyder ikke på, at man ønsker et godt samarbejde. Sådan ser det ikke ud for mig i hvert fald. Selvom der kun er tale om et udkast til et lovforslag, som skal drøftes i partierne på Christiansborg, før det endelig bliver fremsat, ændrer det ikke på Ole Wej Petersens holdning til processen. - Jeg er skuffet over, at vi bliver kørt over af ministeren på den måde, siger han.

Minister: - De skal komme af kærlighed