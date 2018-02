SØSIDEN

Fartøjet er en såkaldt chalup uden egentligt navn. Dronningens chalup, som det betegnes, er eksponeret talrige gange, når den kongelige familie skal sejles fra kajen ved Nordre Toldbod i København og ud til Dannebrog liggende i bøje nummer 1 ud for Holmen.

Den røde farve under bunden, den grønne i vandlinjen og den gullige på ruftaget over bl. a. den mahogni-lakerede salon deles umiskendeligt med kongeskibet Dannebrog.

I en af Faaborgs Værfts haller står et fartøj, der nyder ekstra opmærksomhed.Selvom en gylden krone i stævnen er midlertidigt afmonteret, er der der ingen tvivl om det eksklusive fartøjs tilhørsforhold.

Under det aktuelle værftsophold i Faaborg ligger dronningens chalup ved siden af den lidt nyere admiralens chalup.Under loftet i opbevaringshallen er over de to fornemme fartøjer udspændt beskyttende plastikpresseninger, og betongulvet ligner en stor vandpyt.

- Det er træfartøjer. De må ikke tørre ud. Derfor står der altid fugtskabende vand på gulvet, forklarer direktør Jan Mortensen, Faaborg Værft.

Dronningens chalup er næsten lige så gammel som kongeskibet Dannebrog bygget på Orlogsværftet i 1932. Året efter leveringen af det nye kongeskib fik regentparret kong Christian den X og dronning Alexandrine bygget chaluppen.

Den er 13 meter lang, to og en halv meter bred og fremdrives i dag af en Detroit dieselmotor på 90 hk. Motoren er udskiftet, mens det meste af chaluppen står originalt som leveret for over 85 år siden.