Tryggelev: Torsdag aften skete der et biluheld i Tryggelev på det sydlige Langeland. Ifølge Fyns Politis døgnrapport havde anmelder netop set biluheldet, hvor bilen ramte flere biler og et stengærde. Anmelder var overbevist om, at føreren af bilen var alkoholpåvirket. Ingen kom noget til under ulykken. (maytr)