Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, beder i et brev til Ruslands præsident, Vladimir Putin, om russisk opbakning til den FN-resolution om Syrien, som FN's Sikkerhedsråd ventes at stemme om fredag.

Det oplyser det franske præsidentkontor ifølge nyhedsbureauet AFP.

I brevet beder Macron og Merkel præsident Putin om at støtte indførelsen af en 30 dages våbenhvile i Syrien.

Putins udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger fredag ifølge det russiske nyhedsbureau Tass, at Rusland er klar til at stemme for FN-resolutionen om 30 dages humanitær våbenhvile i Syrien.

Men han tilføjer, at der ikke er sikkerhed for, at militante grupper i Syrien vil overholde våbenhvilen og siger, at våbenhvilen bør være "baseret på garantier fra alle inde i det østlige Ghouta", skriver Tass.

Den russiske udenrigsminister siger, at der ingen sikkerhed er for, at de militante grupper i området "vil holde op med at bombe beboelseskvarterer i Damaskus".

- For at resolutionen skal være effektiv, og vi er klar til at forhandle en sådan tekst, har vi fremlagt et princip der vil give våbenhvilen mulighed for at blive reel og baseret på garantier fra alle inde i det østlige Ghouta og ud over det østlige Ghouta, siger Lavrov til Tass.

Flere europæiske ledere har indtrængende opfordret til et stop for uhyrlighederne i Ghouta.

- Massakren i det østlige Ghouta må stoppe nu, skriver EU's udenrigschef, Federica Mogherini, i en udtalelse fredag.

- EU er ved at løbe tør for ord til at beskrive de rædsler, indbyggerne i det østlige Ghouta oplever, tilføjer hun.

Den 30 dage lange våbenhvile, som er krævet i FN-resolutionen, skal give mulighed for, at sårede kan evakueres fra det belejrede Ghouta øst for Damaskus. Desuden skal en pause i krigshandlingerne give mulighed for at få nødhjælp ind til civilbefolkningen.

Afstemningen i Sikkerhedsrådet ventes at finde sted fredag klokken 17.