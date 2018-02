Fra den 5. januar 2018 er efternævnte tildelt ridderkorset af Dannebrogordenen: Sagkyndigt medlem af Sø- og Handelsretten Bo Jul Linnemann, Charlottenlund. Vicedirektør i Styrelsen for IT og Læring Jakob Aagaard Harder, Brønshøj. Kontorchef i Styrelsen for IT og Læring Kristian Ørnsholt, Kongens Lyngby. Direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lars Kunov, Køge. Sagkyndigt medlem af Sø- og Handelsretten Per Sjøqvist, Hvidovre. Fra den 15. januar 2018 er efternævnte tildelt ridderkorset af Dannebrogordenen: Provst for Herning Nordre Provsti, Viborg Stift Asger Grove Korsholm, Vildbjerg. Provst for Struer Provsti, Viborg Stift Carsten Hoffmann, Struer. Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Henning Bundgaard, Holte. Adm. direktør i Danmarks Idrætsforbund Morten Mølholm Hansen, Birkerød. Provst for Gladsaxe-Herlev Provsti, Helsingør Stift Peter Valdis Senbergs, Søborg. Provst for Amagerland Provsti, København Stift Poul Bo Burkal Sørensen, Kastrup. Provst for Langeland-Ærø Provsti, Fyens Stift Trille Bakkiam Brink Westergaard, Rudkøbing. Fra den 28. november 2017 er efternævnte tildelt ridderkorset af Dannebrogordenen: Bestyrelsesformand i Mitsubishi Heavy Industries Hideaki Omiya, Japan. /ritzau/