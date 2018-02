Tyskland er i OL-finalen efter en 4-3-sejr over Canada. Tyskerne møder OL's russiske favoritter i finalen.

Der var høj intensitet, lækre scoringer, et brændt straffeslag og masser af drama, da Tyskland slog de canadiske storfavoritter med 4-3 i ishockeyturneringens ene semifinale ved vinter-OL.

Det var to hold, der var meget opsatte på at komme i finalen. Flere gange røg spillerne i totterne på hinanden, hvor dommerne måtte bryde ind.

Temperamentet resulterede også i flere udvisninger kampen igennem.

Efter to canadiske udvisninger oven i hinanden kom Tyskland to mænd i overtal godt midtvejs i første periode, og det udnyttede Brooks Macek til overraskende at bringe tyskerne foran 1-0.

I anden periode trak tyskerne sig tilbage på isen, stod godt defensivt og spillede på kontra. Det gav pote, da tyskerne bragte sig foran 2-0 efter et fremragende opspil.

3-0-målet kom få minutter efter, da Frank Mauer leverede en fræk scoring, da han stak sin stav mellem benene for at sende pucken bag om ryggen ind bag en chanceløs Kevin Poulin i Canada-målet.

Kort efter bragte Canada spænding tilbage i kampen med en reducering til 3-1.

Det blev dog ikke et vendepunkt for Canada. I stedet scorede Tyskland fire minutter senere til 4-1 på et afrettet langskud.

Spænding kom der igen i tredje periode, da Canada først fik reduceret til 2-4 og senere til 3-4 med ti minutter tilbage.

Canada pressede på, men Tyskerne holdt stand resten af kampen.

Finalepladsen er Tysklands bedste resultat nogensinde i OL-regi.

Tidligere fredag blev det til en favoritsejr, da de russiske ishockeyherrer, der stiller op under olympisk flag, slog Tjekkiet 3-0 i den anden semifinale.

De russiske stjerner fra KHL leverede en taktisk og disciplineret indsats og vandt sikkert kampen.

Efter en afventende første periode skruede mandskaberne op for tempoet i en intens anden periode. Det slap russerne bedst fra, da de med to scoringer bragte sig foran 2-0.

Den ene scoring kom fra Nikita Gusevs stav. Han er noteret for otte point og er dermed kun et point fra at blive topscorer i turneringen.

I tredje og sidste periode var tjekkerne flere gange tæt på at reducere og havde gennem kampen flere skud på mål end russerne. Tjekkerne formåede dog ikke for alvor at skabe spænding i kampen.

I stedet var det russerne, der punkterede al spænding med en 3-0-scoring i et tomt tjekkisk mål i kampens sidste minut.

Russerne var inden turneringen udråbt som forhåndsfavoritter til guldet, og det er der ikke ændret på med udsigten til en finale mod Tyskland.

Finalepladsen sikrer de russiske herrer det bedste resultat ved vinter-OL siden 1998, hvor det blev til sølv.

Finalen spilles søndag klokken 05.10 dansk tid.