Arkitektgruppen skaber udviklingskontor i Østjylland efter at have haft fokus på København i nogle år. Firmaet vil øge væksten gennem større geografisk spredning og udvikling af nye projekter, så nu får firmaet med hovedsæde i Odense også adresse i den jyske by.

Fynskbaserede Arkitektgruppen åbner nu også et kontor i Aarhus.Arkitektgruppen, der har sit hovedsæde i Odense, udvider dermed i Østjylland efter flere års fokus på København med et udviklingskontor i Aarhus. Det nye kontor får adresse i det såkaldt Aarhus City Tower.Målet er at øge væksten i firmaet gennem en større geografisk spredning og øget fokus på udvikling af nye projekter både i hjembyen Odense og i Østjylland, lyder det fra firmaet i en pressemeddelelse.Mens man har masser af akvititet i hovedstaden er Østjylland ikke fremmed område for Arkitektgruppen, som har udviklet flere projekter i bl.a. Aalborg, Fredericia og Aarhus. I 2017 gik selskabet i jorden med første etape af et større projekt på havnen i Horsens; Havnefronten med 87 udsigtslejligheder lige ved lystbådehavnen. Selskabet, der blev stiftet tilbage i 1986, har mere end 6000 boliger på bagen i hele landet.

Fokus på hovedstaden