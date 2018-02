Erhverv

Haarby: Møbelforretningen Haarby Boligmontering har to markante kendetegn. Det ene kan ses fra hovedgaden Algade, hvor der hænger en stol på gavlen af forretningen. Det andet kendetegn bliver man først for alvor klar over, når man som kunde træder ind gennem døren.

For Haarby Boligmontering udmærker sig nemlig ved at føre et stort udvalg i kvalitetsmøbler i dansk og skandinavisk design.

Haarby Boligmontering Haarby Boligmontering har adresse i Algade 23 i Haarby.I 1959 købte C. Bruun Hansen, Assens, det tidligere Haarby Forsamlingshus.



I 1978 overtog sønnen Poul Bruun Hansen ejendommen efter sin far og åbnede møbelforretningen Haarby Boligmontering.



Han udvidede siden møbelforretning, da han købte naboejendommen, hvor der var slagterforretning.



Ivan Andersen blev ansat i møbelforretningen for 11 år siden. Han overtog forretningen for tre år siden. (SP)

Haarby Boligmontering er grundlagt i 1978 af Poul Bruun Hansen, der sammen med sin kone Susan løftede forretningen op til at være en af de mest ansete møbelforretninger på Fyn. 49-årige Ivan Andersen begyndte at arbejde som chauffør, servicemedarbejder og alt-muligt-mand i firmaet i 2007, og for fire år siden købte han forretningen. Ivan Andersen har lagt vægt på at fortsætte det koncept og den stil, som Poul og Susan Bruun Hansen havde succes med i mange år. - Jeg har ført den klassiske stil videre, men også investeret en hel del i at forny møbeltraditionen i de forskellige genrer. De kunder, der handler i Haarby Boligmontering, skal være interesseret i den gode kvalitet, siger Ivan Andersen og peger over på en Trinidadstol. Han nævner navne som Børge Mogensen, Finn Juhl, Finn Wegner og Nana Ditzel som eksponenter for den gode, klassiske danske møbeltradition. - Jeg lægger stor vægt på at sælge danskdesignede møbler frem for møbler, der ankommer i en container fra Kina. Vi er dygtige til at producere møbler i Danmark, og jeg vil tro, at 90 procent af de møbler, vi forhandler i forretningen, er fra Danmark. Det er i mine øjne vigtigt at belønne de danske møbelproducenter ved at sælge deres varer, siger Ivan Andersen.