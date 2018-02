Ebberup: For et par uger siden begyndte deltagerne i Ebberup Løbeklub fortræningen til løbeeventen Royal Run, hvor kronprins Frederik deltager og løber en mile i andenpinsedag den 21. maj i år i Odense.

Det sker i et samarbejde med DGI.

- Ebberup Løbeklub glæder sig til dette samarbejde, som klubben håber både giver flere medlemmer, men også at flere får øjnene op for "Bevæg dig for livet", som netop er det primære formål med eventen at få flere i gang med at dyrke motion og dermed få styrket muskler, balance og kondition, fortæller Gitte Christensen, der er formand for Ebberup Løbeklub.

Fra Ebberup Løbeklub lyder det, at det er godt at dyrke jævnlig motion og dermed styrke krop og velvære. Problemet er ofte at mange er gode til "overspringshandlinger" og ikke kommer afsted, men hvis der løbes sammen med andre - så føles turen sjovere og kortere og det er nemmere at fortsætte og holde ved den gode livsstil med løb.

Frem til den 21. maj træner Ebberup Løbeklub hver torsdag klokken 18.30 efter DGI's program. Træningen er for alle - også nybegyndere.

Ebberup Løbeklub har fået 10 startnumre til Royal Run af DGI. Numrene kan vindes af de nye medlemmer i klubben via lodtrækning. Desuden har klubben et tilbud til nye medlemmer, som får det første halve års kontingent til halv pris, hvis de melder sig ind inden den 21. maj.

Man kan læse mere om eventen på www.royalrun.dk