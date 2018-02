Helnæs: På forunderlig vis lykkes det altid de gæve dilettanter på Helnæs at lokke nye borgere til at tage en tørn på scenen til den årlige dilettantforestilling i Helnæs Forsamlingshus.

Når dilettanterne på lørdag opfører stykket "Andersen på klods" medvirker Tina Aagaard Bjørnsholm for første gang.

- Jeg har ikke spillet dilettant siden jeg gik i 7. klasse, fortæller Tina Aagaard Bjørnsholm, der bor i rener nord for Brylle.

Dilettant på Helnæs Dilettantforestillingen Andersen på klods opføres i Helnæs Forsamlingshus lørdag den 24. februar klokken 18.30. Efter forestillingen er der spisning, musik og dans og prisen for det hele er 150 kroner.Lørdag klokken 14 samme dag holdes der generalprøve. Billetter hertil kan købes ved indgangen og koster 60 kroner.



Billetter kan bestilles hos Pia Skøtt til og med den 22. februar på telefon 2163 4532.



Medvirkende i forestillingen: Janus Storm, Pia Haahr, Gunvor Kamp, Jacob Lundgaard, Pernille Naundrup Jensen, Torben Dansted, Tina Bjørnsholm og Margit Düring.



Sufflør: Anna Hansen, instruktør: Jennie Hemmingsen. Medhjælper: Anne Lise Larsen.

Hun og hendes mand er for tiden ved at gøre et hus ved siden af Arlas Madskole i stand til at flytte ind, og så er det jo ingen skade til at begyndte at socialisere sig lidt med de kommende helnæsboere, mener Tina Aagaard Bjørnsholm.

Også parret Jacob Lundgaard og Gunvor Kamp står for første gang på scenen i det lille forsamlingshus på Ryet. De flyttede til Helnæs for halvandet år siden og har også hurtigt forstået at tage del i ø-samfundets liv og virke.

Anne. K. Hansen har en fortid som lærer på Helnæs Skole, og hun fortæller, at der har været dilettantforestillinger i det lokale forsamlingshus siden slutningen af 1970'erne.

- Det er faktisk sådan, at vi i år spiller dilettant for 40. gang. Vi har nemlig været i den situation, at vi blev nødt til at springe en enkelt forestillingen over i 1981, fordi de medvirkende pludselig sagde fra det år, forklarer Anna. K. Hansen.

Det er igen i år Jennie Hemmingsen, der instruerer stykket. "Andersen på klods" er et tilsyneladende populært stykke med de helt rigtige intriger i, for også dilettanterne i Brylle har valgt netop det stykke til deres forestilling i foråret.

- Vi gør det på den måde, at tager seks-syv stykker hjem. Så sætter vi os sammen og finder ud af, hvor mange vi er, og hvilket stykke kan passe godt til årets besætning, siger Jennie Hemmingsen.