- Der er noget signal i, at vi godt kan rykke ud af slottet i Svendborg og i stedet placerer et byrådsmøde på eksempelvis Stenstrup Plejecenter, så dem, der bor i Stenstrup, kan komme helt tæt på og få en oplevelse af, at ikke alt altid foregår inde i Svendborg. Det, tror jeg, har en værdi, siger Hornemann og tilføjer:

Udflyttermøder Efter kommunalvalget i 2013 besluttede byrådets politkere at holde en række byrådsmøder med tilhørende borgermøder uden for byrådssalen på rådhuset for at understøtte nærdemokrati og netværk.Derfor har byrådspolitkerne siden 2014 holdt byrådsmøder i en række byer/områder i Svendborg: Ollerup/Vester Skerninge, Gudbjerg/Gudme/Hesselager, Stenstrup/Kirkeby, Vindeby/Troense/Tåsingeområdet, Skårup og Egense.

I de forgangne fire år er byrådsmøder cirka to gange om året rykket ud i Svendborgs opland, og nu foreslår Venstres gruppeformand, Lars Erik Hornemann, at ordningen skal fortsætte i denne byrådsperiode.

- Jeg er åben for, at man kan tænke ting anderledes, siger han og slår fast, at det formelle - nemlig kommunalbestyrelsens møde i et lokalområde - er omdrejningspunktet.

- Men jeg har svært ved at se, hvad borgermøderne forud for byrådsmøderne bidrager med, så dem er jeg ikke talsmand for, siger han.

Borgmester, Bo Hansen (S), er ikke afvisende over for forslaget om at rykke byrådsmøderne ud igen.

Eftersom politikerne i økonomiudvalget i øjeblikket arbejder på at nedsætte et nærdemokratiudvalg - et såkaldt paragraf 17 stk 2 udvalg - mener Bo Hansen, at den endelige beslutning om, hvordan udflytter-byrådsmøder skal løbe af stablen, bør vente lidt.

- Nu drøfter vi det overordnede på kommunalbestyrelsesmødet på tirsdag og lægger de overordnede rammer, og så håber jeg, vi kan blive enige om at lægge det videre arbejde med at definere, hvordan vi gør med udflyttermøder og muligt borgermøde, over i det kommende nærdemokratiudvalg, siger Bo Hansen.

Han oplyser desuden, at Nærdemokratiudvalget - der er ved at blive etableret - er et resultat af, at både borgere og politikere under valgkampen i november gav udtryk for et ønske om at øge dialogen mellem borgere og politikere.

- Og det arbejder vi så på, lyder det fra Bo Hansen.

Det er i øvrigt ikke første gang, Svendborg har et nærdemokratiudvalg. Sidst var under den socialdemokratiske borgmester, Curt Sørensen, mens det blev nedlagt, da de borgerlige satte sig for bordenden.