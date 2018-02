Fodbold: Normalt optræder Marienlyst-spillerne i alle mulige arenaer i 2. division - lige fra Jammerbugts, Tønders og Koldings vidt forskellige stadioner - til de mere enkle fynske kampbaner.

Men søndag klokken 13.00 kan Marienlyst-holdet træde ind på provinsens måske flotteste stadion, når der fløjtes op på Blue Water Arena i Esbjerg.

Esbjerg er netop vendt hjem fra en træningslejr i Spanien og skal være klar til premieren i 1. division den 4. marts mod Skive.

Træner John Lammers melder, at Esbjerg-holdet er "tæt på perfektion", når det gælder formation og tilgang til spillet. Og da Marienlyst samtidig har samlet et konstruktivt og teknisk stærkt hold, ligner det en fin træningskamp for fynboerne. Den ene tribune på Blue Water Arena, kaldt Tage Sørensen Arena, vil være tilgængelig for publikum, og her vil det være muligt at forsyne sig fra boderne, melder

Middelfart Boldklub flyver efter planen søndag ned til træningslejren i Belek i Tyrkiet, hvor vestfynboerne - der som Marienlyst deltager i forårets oprykningsslutspil i 2. division - vil opholde sig indtil den 4. marts.

Dalum fra nedrykningsspillet spiller næste testkamp på tirsdag klokken 18.30 i Otterup, der må bære byrden med at være oprykningsfavorit i Fynsserien - foran OKS og Årslev.

Næsby Boldklub fra samme nedrykningsspil holder friweekend.