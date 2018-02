Michel Houellebecq, der mandag den 26. februar fylder 60 år, er fransk litteraturs største nulevende stjerne. Berygtet for sine kyniske beskrivelser af et markedsgjort samfund, hvor alt har en pris.

Hans romaner provokerer konstant, når han skriver totalt politisk ukorrekt om sexturismens fordele, islamisk fundamentalisme, kvinders frastødende fysiske forfald eller vestens nedsmeltende dekadence.

Men han formår samtidig som kun få at skrive samfundsromaner, som sender læseren ud i selvransagende genovervejelser af gamle vanesynspunkter.

Mange elsker derfor at læse ham, uden at de rigtigt kan lide manden.

Hans nyeste roman "Underkastelse" handlede om, hvordan en muslim regulært vinder det franske præsidentvalg i 2022. Hvorefter landet ender i borgerkrigstilstand og gradvist underkaster sig en islamistisk samfundsmodel, mens de livstrætte vestlige værdier visner hen.

En bog, der med absurd timing udkom samme dag som det islamistiske terroranslag mod satireavisen Charlie Hebdo.

Hans bog "Platform" om blandt andet et islamisk terrorangreb udkom sammen med 9/11 i USA. Der fik en bedugget Houellebecq også lige fyret af, at af alle religioner er islam den dummeste.

Han blev sagsøgt af muslimer for at opildne til had og frikendt, men fik personlige sikkerhedsvagter og et periodisk ophold i udlandet.

Houellebecq blev født som Michel Thomas på den franske tropeø Réunion. Forældrene ville dog hellere realisere sig selv og mistede hurtigt interessen for ham.

Han voksede derfor op i Frankrig hos bedstemoren, hvis efternavn han tog som kunstnernavn, da han blev forfatter.

For det blev han efter nogle hårde år med kostskole, civil uddannelse, ægteskab, skilsmisse, druk og depression samt ophold på psykiatriske afdelinger.

Med det litterære højoktan brændstof således på plads er det nihilistiske forfatterskab tilsat knastør humor måske ingen overraskelse. Snarere hvor populært det er.

For hans bøger er bestsellers i mange lande, og han har modtaget striber af priser såsom den franske Prix Goncourt. (Ritzau)