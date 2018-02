Jonas Dahl fylder 40 år mandag den 26. februar.

49 dage sad Jonas Dahl som SF's skatteminister, før partileder Anette Vihelmsen i januar 2014 trak folkesocialisterne ud af Thorning-regeringen.

Jobbet sikrede ham et eftervederlag på 1,75 millioner kroner.

Nu skal Dahl afhøres af kommissionen som tidligere skatteminister.

Kommissionen skal granske, hvorfor det gik gruelig galt for Skat med massive milliardtab på offentlige skyldnere og udbytteskat samt kaos i ejendomsskatten.

I foråret 2016 gik han af som SF's politiske ordfører for at blive direktør for regionshospitalet i Randers.

Jonas Dahl blev i 2007 færdig som cand.mag. i historie og samfundsfag fra Aarhus Universitet. Samme år blev han valgt til Folketinget for SF.

Politisk var han først DSU'er. Men han forlod Socialdemokratiet, da flertallet 11. april 1992 væltede partileder Svend Auken for at få regeringsmagten. I 1996 meldte Jonas Dahl sig ind i SFU og blev to år senere SF'er.

I Folketinget allierede han sig med SF's "arbejderister" - Thor Möger Pedersen, Nanna Westerby, Jesper Petersen og Astrid Krag. De havde en uformel kaffeklub.

Jonas Dahl blev SF's politiske ordfører i stedet for Jesper Petersen, da han som den første af arbejderisterne gik til Socialdemokratiet.

I 2013 forklarede han Nordjyske, at politik aldrig har været en karrierevej for ham.

- Jeg blev valgt ind i regionsrådet i 2005, selv om jeg stod langt nede på listen. Så det kom egentlig bag på mig. Da jeg blev valgt ind i Folketinget, var jeg opstillet på en tredjeplads, sagde Jonas Dahl.

Alligevel snuppede han mandatet fra den erfarne SF'er Pernille Frahm.

Jonas Dahl bor i Riiskov i Aarhus sammen med sin kone Tanja, som er arkitekt, og deres datter, Martha. (Ritzau)