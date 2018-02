Haastrup: Gennem ni år er Halloween Sydfyn blevet en større og større attraktion, så oktober måneds Haunted Park i Haastrup er blevet en af Faaborg-områdets største events. Men nu er det slut med de isnende gys for de tusinder, der hvert år har løbet spidsrod mellem psykotiske massemordere, klamme zombier og blodtørstige vampyrer i byparken i Haastrup. Haunted Park flytter ud af byen, helt ud til Kauslunde ved Middelfart.

- Det var lukke eller flytte, beklager talsmand for Haunted Park, Allan Rosdal.

- Det danske efterårsvejr er ikke godt til udendørs ophold og installationer. Vi skulle bruge alt for meget tid på at vedligeholde og genopbygge vores ting, som blæste eller regnede væk. Mange må bruge seks til otte uger på frivilligt, ulønnet arbejde for at holde åbent tre weekends i oktober. Det er ikke holdbart i det lange løb, forklarer han.

I alt er der omkring 165 frivillige involveret i Halloween Sydfyn og de modtog bestyrelsens meddelelse ved et medlemsarrangement forleden med blandede følelser.

- Det er jo trist at skulle fra Haastrup, som vi har varme følelser for, men sagen er også, at en af vores nære samarbejdspartnere, der ønsker at være anonym, har købt et nedlagt savværk for at leje det ud til os. Vi kan råde over 4.000 kvadratmeter bygninger på en 13.500 kvadratmeter stor grund, og det giver os nogle nye muligheder. Vi kan lade vores ting stå mellem hvert show og vi kan holde åbent flere dage, konstaterer Allan Rosdal.

Overskuddet fra Haunted Park går stadig til Haastrup Friskole og Børnehus, fremover får Julemærkefonden også del i fortjenesten.