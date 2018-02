- Der mangler i hvert fald 33 jakker, og derudover er der stjålet trøjer og skjorter, som har været på de samme bøjler, fortæller Phi Nguyen, da han dagen derpå er ved at skabe et overblik over nattens tab.

Svendborg: Når man handler med eksklusivt mærketøj, er man et oplagt offer for indbrudstyve.

Meget tyder på, at tyvene er stukket af via Bagergade, for her har politiet fundet en pakke med to par Hugo Boss-underbukser, som også stammer fra butikken.

Phi Nguyen er mildest talt træt at tyverierne. Hans første butik i Vestergade var ramt af fem indbrud på to år, og nu har tyvene også fået øje på butikken i Møllergade, som han åbnede i 2016.

- Sådan en dag som i dag kan jeg ikke lade være med at tænke over, om jeg gider lave det her mere. Om det er der værd, siger Phi Nguyen, der blev vækket af alarmselskabet natten efter sin 36 års fødselsdag.

Der er gitter for vinduerne til butiksfacaden, men tyvene er gået bagind, hvor de altså har sparket fire døre ind for at nå frem til varerne i butikken. Phi Nguyen vil nu også sikre bagindgangen med gitter i håb om, at det kan sætte en stopper for nye indbrud.

Butikken i Møllergade handler med herretøj, mens Phi Nguyen har yderligere en butik i Gerritsgade, der handler med tøj til kvinder.