- Det er et kæmpe klap på skulderen til det store arbejde, vi gør hver dag, siger Skole- og Kulturchef i Nyborg Kommune Jan Hermansen, der ikke havde forventet at indtage førstepladsen på listen.

Mere om undersøgelsen Udlændinge- og Integrationsministeriet har undersøgt kommunernes evne til at løfte elever med ikke-vestlig baggrund i perioden 2010-2016.Analysen omhandler ikke-vestlige indvandrer, som kom til Danmark, da de var højst 12 år gamle samt alle ikke-vestlige efterkommere. Analyseudsnittet består af 28.100 elever. De fem kommuner, hvor de ikke-vestlige elever klarer sig bedst, er Nyborg, Brønderslev, Kolding, Skive og Faaborg-Midtfyn. For hver kommune er udregnet et forventet og et faktisk karaktergennemsnit, hvor der er taget højde for kommunernes forskellige rammevilkår. Forventet gennemsnit i Nyborg Kommune: 5,8 Faktisk gennemsnit i Nyborg Kommune: 6,7 Kilde: 'Kommunernes evne til at løfte nydanske folkeskoleelever', Udlændinge- og Integrationsministeriet, 2018

Her ligger Nyborg Kommunes unge nummer et på listen med det højeste karaktergennemsnit på 6,7. Gennemsnittet på landsplan er på 5,2.

På Birkhovedskolen vækker duksepladsen også glæde, og leder Carsten Højgaard ser en overensstemmelse mellem tallene og det, han oplever i den virkelige verden.

- De her resultater passer med det, jeg ser til daglig. Rigtig mange af vores elever i den her gruppe har et fagligt højt niveau, og især pigerne gør meget ud af det, fordi der er en vis status i skolearbejdet, siger han og fortsætter:

- Og tilbage fra 2011 har vi haft integration af de her børn som et stort fokusområde, hvor vi især er opmærksomme på den sproglige del, som er den vigtigste for at udfolde sig i de andre fag.

Ud over Nyborg Kommune er også Faaborg-Midtfyn og Svendborg Kommune placeret blandt top-ti på listen over karaktergennemsnit fra elevernes 9. klasses afgangsprøve.