Hørelse

Fredericia: I år er det 40 år siden, at Børnehøreinstituttet blev etableret i Fredericia. Fredag 2. marts fejres den runde fødselsdag med udstilling og jubilæumsskrift.

Indsatsen for døve og hørehæmmede dengang og i dag kan næsten ikke sammenlignes. For eksempel gennemgik børn dengang et seks uger langt ophold på Fredericiaskolen, hvor de blev observeret og undersøgt, inden eksperterne kunne udstikke en linje for vedkommendes behandling og støtte. I dag bruges der kun få dage på det tilsvarende forløb.

Høreapparater hjælper typisk med at høre ud til en afstand på to meter - men ikke med at sortere i lydbilledet.

Børn har sværere ved at sætte ord på deres medfødte høretab, end voksne, der senere i livet mister hørelsen.

Høretab kan have store, sociale konsekvenser.

Høretab kan have stor betydning for barnets indlæring.

Screening afslører høretab ved omkring én promille af nyfødte børn.

Undersøgelser af 12-årige viser høretab ved cirka fire procent.



Kilde: Center For Døvblindhed og Høretab

Også på den teknologiske side er der sket en udvikling af de helt store. Så stor, at mange fejlagtigt tror, at teknologien kan løse alle problemer.

- Det kan den ikke. Der skal gøres en indsats for hver enkelt. Og det har stor betydning. Forskningen viser, at gode sociale relationer er lige så afgørende for livslængden, som rygning er. Et hørehandicap går ud over de sociale relationer. Det er med andre ord livsvigtigt at gøre en indsats, siger tale- og hørekonsulent Ulla Carl.