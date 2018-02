Et utraditionelt undervisningsforløb har hen over 10 tirsdage foregået på Danmarks Jernbanemuseum, hvor 7. og 8.-klasseselever har udviklet spil og animationer.

Majbritt Bastian Hansen, lærer på Kroggårdsskolen, har stået i spidsen for REMIX, som undervisningsforløbet hedder. Knap 20 elever har afsat 10 hele tirsdage med jernbanemuseet som base. Men også med besøg på SDU faciliteret af Mikkel Heise Kofoed fra ASTRA Science Talenter. Også Mads Led Behrend fra Odense Musikbibliotek har været inde over som ekspert i brug af musik og lydeffekter til de forskellige spil, som eleverne har udviklet.

Alt dette og mere til kunne man se en eftermiddagstime i et møde- og undervisningslokale på Danmarks Jernbanemuseum. Ja, man kunne altså ikke se det sådan rigtigt, men i virtuelle udgaver. For jernbanemuseet har gennem 10 tirsdage lagt lokale til et ambitiøst undervisningsforløb, hvor elever fra 7. og 8. klasse på Kroggårdsskolen og Søhusskolen har arbejdet med at programmere spil og animationer.

Snart var der zombier, som skulle slås ihjel. Så var et skib strandet på en øde ø, og passagererne skulle finde måder at overleve på. Eller der var magiske undervandsverdener og æstetiske kinesiske landskaber.

Og i forhold til, at det kan tage deciderede specialister flere år at udarbejde et computerspil, var eleverne fra Søhusskolen og Kroggårdsskolen faktisk kommet langt i løbet af deres 10 tirsdage med valgfaget REMIX.

- Jeg har været igangsætter og fejlfinder, men det meste har eleverne lavet selv i deres fritid. For mig var det lidt som at kaste sig ud på dybt vand at gå i gang med det her projekt, lød det fra Majbritt Bastian Hansen, der dog følte, at hun var kommet rimeligt tørskoet i land.

Skolerne har, fortalte Mogens Falk Jørgensen, efterhånden et stort netværk udi it, robotteknologi med videre og arbejder for eksempel også med droner i lufthavnen som en del af matematikundervisningen.

Undervisningsforløbet sluttede i denne uge på jernbanemuseet med en præsentation af de mere eller mindre færdige spil, som eleverne havde lavet enkeltvis eller i grupper. Blandt tilskuerne til præsentationen var skoleleder Mogens Falk Jørgensen, Kroggårdsskolen, som fortalte, at REMIX er et pilotprojekt, der til næste skoleår skal tilbydes til flere af skolerne i Odense Nord.

Danmarks Jernbanemuseum kunne ved første blik se ud som en lidt spøjs partner i forløbet, der i høj grad handler om it og moderne 3D-programmering. I første del at forløbet, hvor eleverne øvede sig, var det på animationer af nogle af museets genstande.

- Men for os handler det også om at vise andre sider end det, man normalt forbinder med et museum, fortalte Ulrik Vestergaard Jensen, der er undervisnings- og udviklingsansvarlig på jernbanemuseet.

At eleverne er kommet væk fra deres daglige skoler og ud i et andet miljø, har alle involverede set som en stor fordel. Og for jernbanemuseet handler det også om, at vise sig frem for andre end de mere sædvanlige gæster og om at være del af et netværk.

Hvis børnene fra REMIX-forløbet som voksne vender tilbage som museumsgæster, er det naturligvis et plus. Og hvem ved, om ikke der blandt REMIX-ungerne, som næsten udelukkende var drenge, findes en fremtidig ekspert i computerspil og -animationer, som givetvis bliver et felt, museer skal bevæge sig mere ind på i fremtiden?