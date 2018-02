Vægttab

Fredericia: 70 kg. Så mange kilo har Daniella Liechtenstein fra Fredericia tabt sig efter at have fået en gastric bypass (en mavesæk-reducerende operation red). De fleste ville juble over at have tabt, hvad der svarer sig til et helt menneske, men for den 28-årige tilflytter er vægttabet ikke lig med klapsalver.

For at finde svarene på, hvorfor hun overhovedet nåede op på 166 kilo, da vægten var højest, skal vi tilbage til hendes barn- og ungdom. Som spæd blev Daniella Liechtenstein tvangsfjernet fra forældrene, der havde et massivt alkoholmisbrug. Selv kom hun i en plejefamilie, hun betegner som "de kærligste mennesker". Som teenager blev hun seksuelt misbrugt af en kæreste, og tiden i skolen bar præg af mobberier - det var alt fra tilråb såsom "fede", at blive spyttet i ansigtet og få affyret et romerlys imod sig. Inden Daniellas ungdom for alvor var startet, havde hun forsøgt at tage livet af sig selv. Forsøget skete med panodiler, og hun fortalte ingen om selvmordsforsøget før efter fem dage - da havde leveren allerede taget skade.

- Mange siger, at man gør det for at få opmærksomhed. Ingen tænker på, at det handler om, at man bare ikke kan mere. Jeg orkede ikke mere, lyder det fra den 28-årige.

At selvmordsforsøget ikke lykkedes, var kun benzin på bålet.

- Jeg tænkte, at jeg var total uduelig. Jeg kunne ikke engang finde ud af at tage mit eget liv.