Martofte: 30 mennesker var i sidste uge samlet i Martofte Forsamlingshus til en portion gule ærter og generalforsamling. Her aflagde Emil Boesen, der er formand for forsamlingshuset, sin beretning for det seneste år. Det bød blandt andet på en stigning i medlemstallet og 110 års jubilæumsfest med helstegt pattegris og livemusik for de 70 gæster.

- Vi snakkede om, det skulle være en tilbagevendende tradition, men nu må vi se. Det kræver også lidt arbejde, fortæller Emil Boesen.

Martofte Forsamlingshus bestyrelse kunne også melde om god økonomi og føler sig ikke ramt af samme krise, om andre forsamlingshuse i kommunen.

- Martofte Forsamlingshus' økonomi er sund, beretter formanden og uddyber, de også oplever en stigende antal i udlejninger.

Til generalforsamlingen takkede foreningen også Jens Hansen, da han gik af som bestyrelsesmedlem og afløses af Bo Nilsson.

- Det var en rørende oplevelse, fortæller Emil Boesen om afskeden med Jens Hansen for 36 års tro tjeneste, der kunne gå hjem med nogle flasker vin som afskedsgave. (Søe)