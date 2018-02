Ny forretning

Fredericia: Pladsen blev for trang i hjemmet til både virksomhed og privatliv - især med fem hunde. Derfor rykker AloeExpressen ved Anette Hausmann nu ud i nye lokaler på Nørrebrogade fra 1. marts.

Anette Hausmann har i 18 år været selvstændig forhandler af aloe vera produkter fra hjemmet på Gl. Ribevej 99, men fra 1. marts får hun mere plads at brede sig på og knap så mange forstyrrelser fra privaten, når hun indretter sig på Nørrebrogade 131.

- Det er for at mindske stress. Jeg har fem hunde derhjemme, og det forstyrrer. Og i stedet for at drøne land og rige rundt, så kan folk komme her og prøve, smage og smøre, fortæller Anette Hausmann.

Hun sælger aloe vera-produkter for "Forever" i form af blandt andet cremer, vitamintabletter og kosttilskud. Fremover vil folk kunne komme ind fra gaden til rådgivning. De nye lokaler vil blive tjekket af Fødevarestyrelsen. Det er normal procedure ved den slags produkter, fortæller Anette Hausmann.

- Vi er underlagt de samme restriktioner som fødevarevirksomheder, fortæller hun.