Svendborg: Den har egentlig aldrig ligget godt, og så har diverse udefrakommende omstændigheder gjort livet ekstra surt.

Det er i store træk baggrunden for, at delikatesseforretningen Appetito rykker fra Marievej til Tinghusgade, oplyser Holger Dyrbye, der ejer forretningen sammen med sin hustru, Tina Dyrbye.

Og de har svært ved at tiltrække de såkaldte strøgkunder - altså folk, der tilfældigt kommer forbi og beslutter at kigge ind.

- Ulempen ved Marievej er, at den ligger lidt væk fra det hele. Det betyder, at vi stort set ikke har nogen turister, og det håber vi at få nu. Også selv om vi ikke flytter helt ind i gågaden, fortæller han.

Trods den ikke alt for attraktive placering er det alligevel lykkedes at banke en fornuftig forretning op - men der er et aber dabei.

- Vi har haft meget bøvl med vejen, som tit er lukket på grund af vejarbejde. Den har lige været spærret af i tre uger, og i 2016 lukkede den det meste af december, hvilket kostede halvdelen af juleomsætningen. Nu er den også blevet ensrettet, så man ikke kan dreje til venstre fra Johannes Jørgensens Vej, så det bliver sværere og sværere at drive forretningen, siger Holger Dyrbye.