15 år var Arne Kristiansen formand for Munkebo Fodslaw, men nu har han valgt at træde tilbage. Dog dropper han ikke at være meget aktiv i foreningen.

Munkebo: Igen i år blev Munkebo Fodslaws generalforsamling et tilløbsstykke. Her deltog omkring 110 medlemmer. Det svarer til 40 procent af medlemmerne.

De fremmødte kunne høre, at det går rigtig godt for foreningen - både med hensyn til aktiviteter, medlemstal og økonomi, men medlemmerne blev også serveret for en nyhed, for foreningens populære formand gennem 15 år, Arne Kristiansen, har valgt at takke af som formand og i stedet fortsætte som medlem af bestyrelsen.

- Jeg synes, at 15 år er længe at være formand, og samtidigt synes jeg også, at vi har en medlemskreds, hvor gennemsnittet er over de 70 år. Jeg er også selv også 70 år, og derfor synes jeg, at der skulle nyere kræfter til, forklarer Arne Kristiansen.

Den afgående formand fik pæne ord med på vejen til generalforsamlingen. Ord som "du er ikke blot formand. Du er Munkebo Fodslaw. Altid i front. Altid i godt humør. En kæmpe inspiration for os andre i bestyrelsen," var blot en del af takken.