Debat: Vil Socialdemokratiet genoplive sundhedstjek, der ikke virker?

Læserbrev: Socialdemokratiets nye mantra i sundhedspolitikken lader til at være "fra behandling til forebyggelse". Hvad sloganet konkret indebærer, kan man så spørge sig selv om, for partiet har ikke røbet mange detaljer. Lad mig med det samme slå fast, at vi i Venstre ser det som en vigtig opgave at styrke forebyggelsen, så færre begynder at ryge, flere bliver helbredt for kræft, ligesom at tidlig opsporing af unge, der mistrives, er et vigtigt fokuspunkt for os.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, vil nu indføre målrettede sundhedstjek for udsatte danskere, der har en særlig høj risiko for at leve usundt. Man kan med rette spørge Flemming Møller Mortensen: Hvem er disse danskere?

Tidligere sundhedsminister i Thorning-regeringen, Nick Hækkerup, havde lignende planer. Han foreslog sundhedstjek målrettet blandt andre ufaglærte mænd. Dengang blev forslaget mødt med sønderlemmende kritik fra en række eksperter. Ekspertkritikken gik på, at et sundhedstjek rettet mod mænd ville være spildte ressourcer, fordi sundhedstjekket ville betyde, at man også ville indkalde raske mennesker. Kort sagt, sådan en model ville være "penge ud af vinduet".

I Venstre vil vi have mest sundhed for pengene, behandling af høj kvalitet og forebyggelse, der virker. Siden regeringsskiftet er danskernes sundhedsvæsen blevet løftet med 4,4 milliarder kroner. Det er en markant prioritering, fordi danskernes sundhed er vigtig for os i Venstre.

Intentionen om et sundhedstjek er sådan set god nok. I Venstre deler vi til fulde ønsket om at bekæmpe ulighed i sundhed. Det må aldrig være postnummeret eller pengepungen, der afgør ens sundhed. Derfor har Venstre blandt andet genindført behandlingsgarantien, som Socialdemokratiet forringede, lavet Kræftplan IV til samlet set 2,2 milliarder kroner og sat ind med en handlingsplan for de ældre medicinske patienter.

Så hvad vil S? Genoplive Nick Hækkerups gamle forslag, som blev skudt ned? Og når nu Socialdemokratiet vil flytte penge fra behandling til forebyggelse, må enhver spørge sig selv, hvilke patientgrupper skal i fremtiden modtage ringere behandling?

I Venstre mener vi ikke, vi har råd til sundhedstilbud, som ikke virker. Vi vil bruge penge til indsatser, der virker og gør en reel forskel for borgeren. Det står vi for i Venstre.