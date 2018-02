Kerteminderevyen ramte landsdækkende medier på grund af sin kontroversielle plakat, der blev anklaget for racisme og sexisme. Selvom revydirektøren fastholdt plakaten dengang, vil han ikke løfte sløret for, om den måske skiftes ud inden revystart.

Kerteminde: Det skabte røre i det danske land, da Kerteminderevyen tilbage i efteråret offentliggjorde året plakat. På plakaten var 'blackface', 'redface' og 'yellowface', og det fik en række danskere til at stimle sammen om et åbent brev til Kerteminderevyen og deres sponsorer. Anklagerne om racisme og sexisme nåede flere landsdækkende medier, og Mads Nørby, der er direktør for Kerteminderevyen, måtte ud og forklare valget af årets plakat.

Om plakaten trækkes tilbage vil Mads Nørby ikke løfte sløret for, før Kerteminderevyen har samlet hele holdet i Kerteminde i midten af næste måned. Dog kom det bag på revydirektøren, at plakaten fik den mængde af omtale, som den gjorde. Særligt, fordi den ikke er trykt endnu.

- Det, der er tankevækkende er, at der har været meget snak om plakaten, men den er ikke trykt endnu. Og det har den aldrig været, fortæller Mads Nørby. Plakaten er i følge revydirektøren ikke til at finde på hjemmesiden, men den bruges stadig i annoncerne.

Kerteminderevyen blev kåret til 'Årets Revy 2016' og var tæt på at tage titlen med hjem sidste år igen. Om plakatgate skygger for muligheden for at vinde titlen igen, er Mads Nørby ikke bange for.

- Jeg tror godt, man kan vinde den, selvom der var så meget snak om plakaten. Altså selvfølgelig. Men først og fremmest går vi efter at lave en forrygende revy, fortæller han.