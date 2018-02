Svendborg: Hver en seng er optaget, og stort set alt ekstra personale er kaldt på arbejde.

Der er mildt sagt pres på i disse dage på Svendborg Sygehus, der er overrendt af patienter med influenza.

Influenzaen hærger i hele landet, og Sydfyn er altså ikke gået fri af epidemien, forklarer ledende overlæge Mette Worsøe.

- Vi er massiv ramt i Svendborg og har store udfordringer. Vi har mere end fuldt belagt på vores sengeafdelinger og har rigtig mange i vores fællesakutmodtagelse. Vi har et tal, som hedder 325 procent belægning, altså langt flere patienter, end vi reelt har plads til, siger hun og forklarer, hvordan man forsøger at løse den udfordring.

Influenza-epidemi Influenza-sæsonen er i øjeblikket ved at kulminere med et helt ekstraordinært stort antal danskere, der bliver indlagt på hospitalet.





Statens Serum Institut står for at overvåge influenza-aktiviteten i Danmark, og de seneste tal viser, at der fra uge 40 i 2017 til uge 7 og år er blevet indlagt 2.462 patienter med influenza, og at antallet af indlagte patienter er steget støt over de seneste uger.







I Svendborg er 384 patienter undersøgt for influenza mellem 3. januar og 20. februar. 116 var positive og fik diagnosen influenza, fortæller ledende overlæge Mette Worsøe.









De fleste patienter er ramt af influenza B af typen Yamagata.



Ud af de 2.462 indlagte patienter siden uge 40 har de 1.838 - svarende til 75 procent - haft denne type influenza, der ikke er dækket af vaccinen mod influenza.



Mange af de indlagte patienter er ældre og har andre underliggende sygdomme.



67 procent af de indlagte patienter har en lungesygdom, mens 41 procent har en hjerte-kar-sygdom.



Kilde: Statens Serum Institut

- Vi kalder personale ind og aflyser ambulatorier, hvilket vil sige, at de patienter, som skulle til planlagte kontroller, får skubbet deres aftaler. Det personale, som skulle tage sig af de ambulante patienter, tager sig i stedet af akutte. Man samarbejder på tværs af afdelingerne, hvor det vigtigste er, at patienterne har en seng, de kan ligge i, og nogen, der kan pleje dem.

- Der ligger medicinske patienter på de kirurgiske afdelinger, så vi udnytter alle afdelinger. Og så sørger vi for, at der er et flow, så når patienter forlader stedet, bliver der hurtigt rengjort og gjort plads til den næste, lyder det fra Mette Worsøe.

De mange influenzapatienter forsøger man for så vidt muligt at finde stuer til. Det betyder dog, at andre typer patienter i nogle tilfælde må ligge i senge, der står på gangene på grund af pladsmanglen.

- Vi prøver at gøre det, så det bliver så kort tid som muligt. Vi er kede af at gøre det, men der er simpelthen ikke stuer nok, siger Mette Worsøe.