Læserbrev: Revisor Erling Bonnesen, MF for Venstre, påstår 22. februar, at erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer ikke skal betale skat. Det er forkert. Derimod er det korrekt, at organisationen ved hjælp af skattetænkning hidtil har undgået at betale skat.

Trods en omsætning på 1,397 milliarder kroner (2016) i Landbrug & Fødevarer står organisationen forrest i rækken af nul-skatteydere, og det er en helt bevidst politik.

Koncernøkonomidirektør Lars Daugaard fortalte i november 2016 på erhvervsorganisationens årsmøde, at Landbrug & Fødevarer arbejder aktivt med skatterådgivning, som figurerer med en udgift på en million kroner i foreningens regnskab. Med tilfredshed i stemmen kunne han oplyse, at Landbrug & Fødevarer i 2015 ikke betalte skat, og at foreningen fremover kunne "tåle" et overskud på 87 millioner kroner uden at skulle betale skat.

Og sådan kom det også til at gå. Nul kroner i skat fra en af landets rigeste erhvervsorganisationer i 2016.

Det ville klæde den gode revisor Bonnesen at læse op på skattereglerne, før han kaster sig ud i yderligere forsvar for landmændenes skattetænkning.