Aarup: Bankospillere kan se frem til gevinster for 45.000 kroner, når Vestfyns største bankospil anført af opråber Torben Hansen, Kerte, udspiller sig i Aaruphallen.

Søndag 4. marts går det løs med Lions Vissenbjerg-Aarup som vært. Spillet er ifølge "løve" John Jacobsen kendt for de store gevinstchancer med 60 gennemgående spil. Yderligere er der fire kvarte grise, to gange treretters menu med vin på Vissenbjerg Storkro for to personer og lækre hovedpuder på højkant.

Dørene åbnes kl. 12, og der spilles fra 13.30.

Overskuddet går ubeskåret til lokale formål og internationale hjælpeprojekter./EXP