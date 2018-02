Politik

Fredericia: - For et halvt år siden havde jeg nok ikke set det komme, at Frank ville blive formand. Men han er dygtig og vil fremad. Det er spændende med en ny formand. Jeg byder ham velkommen, og jeg glæder mig til at samarbejde med ham. Jeg er hundrede procent sikker på, at vi bliver et stærkt team, siger Venstres gruppeformand og spidskandidat i Fredericia, Peder Tind, efter at Frank Wichmann torsdag aften blev valgt som ny formand.

“ Jeg vil ikke død og pine stå fast over for forandringer. Peder Tind (V), gruppeformand

Der skulle kampvalg til mellem Frank Wichmann og den nu tidligere formand, Michael Wognsen. Wichmann vandt 39-33.

- Det er et sundhedstegn, at der skulle kampvalg til. Det er godt, at der i Venstre er så bred interesse for at tage ansvar, siger Peder Tind.

Hvem stemte du selv på?

- Afstemningen er skriftlig, og jeg har samme vilkår som alle andre medlemmer. Det vil ikke tjene noget formål at sige, hvem jeg stemte på, siger Peder Tind.