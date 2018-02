Tirsdag 6. marts lægger hun vejen for Kulturøen for at fortælle om sit arbejde med bogen.

Maren Uthaug, der er født i Norge i 1972, er dykket ned i sin egen familiehistorie i sit arbejde med romanen. Blandt andet har hendes meget kvindeglade oldefar, som i sin tid modtog bøder for sin svaghed, da han simpelthen viste sig at være far til et hav af børn, været til stor inspiration for romanfiguren Fede. Og også den skønne Hannah, som Johan er forelsket i, er rundet af en person fra Maren Uthaugs egen familie.

Også fyrtårnet ud for den norske kyst ved byen Uthaug har med sin ensomme beliggenhed inspireret Maren Uthaug til at skrive "Hvor der er fugle". Men hvor meget og hvor lidt, der har rod i virkeligheden, kan folk først endeligt få svar på 6. marts.

Billetter koster 80 kroner./EXP