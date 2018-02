Klokken 1.22 natten til fredag fik brandvæsenet ifølge Beredskabsinfo.dk melding om brand i Pool Caféen, der ligger på førstesalen i bygningen på hjørnet af Skibhusvej og Sophie Breumsvej i Odense. Det er den ejendom, der også huser Rema 1000.

Journalist på Fyens Stiftstidende Jesper Friesmand kunne ved to-tiden natten til fredag berette, at det havde set voldsomt ud, men at brandvæsenet var ved at have styr på ilden. Der var i hvert fald på det tidspunkt ikke længere synlige flammer fra overetagen af bygningen.

Hvordan branden er opstået er indtil videre uvist. Det har ikke været muligt at komme igennem til politi eller beredskab.

Artiklen opdateres