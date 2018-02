Faaborg-Midtfyn: Det er risiko for, at arbejdet for at få en fast forbindelse mellem Fyn og Als kapsler sig ind omkring Faaborg-Midtfyn og Sønderborg, hvis ikke projektets tilhængere sørger for klart at få kommunikeret ud, at det er et projekt for hele regionen.

Det advarede direktør for Assens' udviklingråd Inge Dahl om på et borgermøde om broen på Hotel Faaborg Fjord torsdag aften, hvor op mod 200 mødte op.

Inge Dahl, der selv er sekretær i bestyrelsen for Foreningen Als-Fynbroen, understregede, at det er vigtigt, at få italesat, at projektet handler om hele Fyn, og at risikoen er, at de andre fynske kommuner mister interessen, hvis det kun handler om Faaborg og Sønderborg.