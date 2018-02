Svendborg: - Intet er så sort, at man ikke kan få en fest ud af det, konstaterer Madame Nielsen efter at have sunget The Suicide Song og illustrativt hængt sig i et fiktivt reb.

Madame har fuldstændig ret.

Varm og nærværende, men også så uhyggelig grum, at Madame i pausen får et tilbud om at lave lydsiden til en horrorfilm, bliver det stopfyldte spillested, Arne B. i Svendborg, til den karismatiske musikers private og intime boudoir.

Og hvordan beskrive Madame Nielsen?

Hendes digte er spiddende oog samfundsrevsende. Hendes musik smooth og velklingende. Og hendes stemme er som en eksperimentel og eksplosiv blanding af Nick Cave, Leonard Cohen og Tom Waits. Af og til overfuset af Frank Zappas kaotiske indfald og performet af en syngende Karen Blixen...

Kunne Karen Blixen synge? Formentlig ikke. Det kan Madame Nielsen ret beset heller ikke. I hvert fald ikke sådan skønsangs-agtigt.

Men hun kan noget andet. Noget bedre, Noget unikt. hun kan med sin gammeldame-røst formidle en inderlighed og en vedkommenhed i sine både sarkastiske, politiske og jorden-i-ellevte-time-sange, så man vil græde, grine, skrige, nynne.

Dér står hun på scenen. Radmager i sin vide, røde kjole. Øjnene ligger dybt i sine huler, kinderne er indfaldne.

Men skønt hun næsten ligner et skelet, et smukt skelet, kun nødtørftigt beklædt med den tyndeste hud og skønt hun virker dekadent som en gammel dame, der er gone nuts, dog uden at være depraveret, så er Madame ren. Som en engel.

Selv når hun hvisler eller skriger, selv når hun synger en ironisk hyldest til markedsøkonomien med omkvæddet: alt hvad vi køber, alt hvad vi sælger er Kærlighed.