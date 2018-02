Det er misvisende at tale om stigende problemer med borgere fra andre EU-lande, der søger mod Danmark for at få del i danske velfærdsydelser.

Det mener forskeren bag et studie fra Københavns Universitet og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Studiet viser, at andre EU-landes borgeres forbrug af danske velfærdsydelser ligger på et stabilt niveau, skriver Politiken.

Det får professoren bag til at komme med en opfordring til de politikere, der problematiserer såkaldt "velfærdsturisme":

- Vi anbefaler, at man helt dropper det begreb i debatten, siger professor Dorte Sindberg Martinsen fra Københavns Universitet til Politiken.

Studiet viser, at der er sket en markant stigning i antallet af borgere fra andre EU-lande, der modtager dagpenge, kontanthjælp eller børnecheck i Danmark, fra 2002 til 2013.

Tager man højde for, at antallet af EU-borgere på dansk jord er steget fra 54.000 i 2002 til 160.000 i 2013, er andelen, som modtager velfærdsydelser, dog faldet.

Forskerne har ligeledes undersøgt, hvor lang tid EU-borgere på kontanthjælp, dagpenge, eller som modtager børnecheck, har været bosat i landet.

Under 10 procent har modtaget en ydelse inden for deres første 2 år i landet.

- Der er ikke belæg for den antagelse, at mange får ydelserne efter et kort ophold i Danmark.

- Det er kun de færreste, der gør det, når man ser hen over de 12 år. Og den lange periode giver et godt indblik, siger Dorte Sindberg Martinsen til Politiken.