formandsskifte

Vælgerne skal vide, hvor Venstre står, og kandidater skal gå i takt. De meldinger sikrede Frank Wichmann - tidligere spidskandidat for LA - formandsposten for Venstre i Fredericia efter kampvalg på partiets generalforsamling.

Bøgeskov: En ellers fredelig generalforamling torsdag aften i Venstre fik en dramatisk udgang, da et spinkelt flertal af medlemmerne besluttede at sætte en ny formand i spidsen for partiforeningen. Den tidligere spidskandidat for Liberal Alliance Frank Wichmann blev valgt som formand med 39 stemmer mod 33 til den siddende formand Michael Wognsen.

Forinden havde Frank Wichmann efterlyst klar besked fra sin modkandidat om, hvordan man vil sikre, at Venstre går i samme takt, når der næste gang skal være kommunalvalg.

Sådan gik det To kandidater stillede op til formandsposten. Den siddende formand Michael Wognsen fik 33 stemmer.



Modkandidaten Frank Wichmann 39 stemmer.



Fem kandidater stillede op til de to øvrige bestyrelsesposter.



Christian Thestrup og Gitte Bertelsen blev valgt med henholdsvis 54 og 53 stemmer.



Frances O'Donovan fik 22 stemmer, Erik Jensen 11 og Brian Hansen 5 stemmer.

- Man må bare konstatere, at det har Jacob Bjerregaard forstået. Når valgprogrammet er sat, så er der ingen slinger i kursen hos Socialdemokraterne. Det kan vi lære af. Når kursen er lagt skal man bakke op om kaptajnen. Jeg har under valgkampen oplevet kandidater kæmpe mere internt end mod andre partier og hørt Venstre-kandidater rose en S-borgmester for at være en god borgmester. Det holder ikke, sagde Frank Wichmann, der blev medlem og kandidat for Venstre kort før kommunalvalget.

Jeg hørte under valgkampen en Venstre-kandidat rose den siddende S-borgmester for at gøre det godt. Det holder altså ikke.Frank Wichmann - ny formand for Venstre i Fredericia

Det synspunkt delte han åbenbart med et flertal af de godt 70 medlemmer, som ellers havde givet Michael Wognsen klapsalver for hans formandsberetning. I den betonede han, at bestyrelsen med ham som formand havde arbejdet for at sikre ro på de indre linier i det tidligere så splittede parti.

- Det synes jeg, at vi er lykkedes med, og jeg vil gerne arbejde for et endnu stærkere Venstre, hvis jeg får jeres opbakning, sagde formanden, som imidlertid måtte se sig slået med få stemmer. Han førte generalforsamlingen til ende, men havde ellers ikke kommentarer til valgresultatet.