Nede 0-3 efter hjemmekampen havde ingen - heller ikke spillerne selv - levnet Östersunds FK en chance for at slå Arsenal ud af Europa League torsdag aften.

Men den nordsvenske klub chokerede det engelske storhold og kom foran 2-0 i første halvleg, før Arsenal fik afværget katastrofen med en reducering, så svenskerne kun vandt 2-1 i London.

Pibekoncerten fra det halvtomme Emirates Stadium var ikke til at tage fejl af, da kampens slovakiske dommer fløjtede til pause.

Fansene havde været vidner til en flok uengagerede Arsenal-spillere, der var nede med 0-2 mod de svenske miniputter efter to mål på to minutter midt i første halvleg.

Efter sløset forsvarsspil bragte Hosam Aiesh svenskerne på 1-0, før Ken Sema med råstyrke og et rapt fodskiftede stod bag 2-0-scoringen.

Arsène Wenger havde formentlig uddelt en skideballe af en anden verden i pausen til sine højtlønnede spillere. I hvert fald kom Arsenal-spillerne ud til anden halvleg med en bedre attitude.

Det gav bonus i halvlegens første angreb, for her fik Arsenal reduceret ved forsvarsspilleren Sead Kolasinac. Han listede med frem i feltet og udnyttede en chance efter dårligt svensk forsvarsspil.

Det tvang Östersunds-spillerne til at skulle score to gange for at fuldbyrde en historisk fodboldsensation.

Med ukuelig optimisme forsøgte det undertippede hold at drible og kombinere sig til chancer, men det momentvis gode spil gav ikke udbytte i form af flere mål.

Selv om det ikke blev til avancement, kan holdet rejse stolt hjem til skisportsbyen, hvor temperaturen fredag forventes at være ti grader under frysepunktet.

Arsène Wenger kommer derimod næppe til at benytte mange fra torsdagens kamp i startopstillingen til Liga Cup-finalen mod Manchester City søndag.

I Milano sendte AC Milan bulgarske Ludogorets ud af turneringen. Milan vandt hjemmekampen 1-0 og er videre til ottendedelsfinalerne med samlet 4-0.