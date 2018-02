AlsFynBroen er et samarbejdsprojekt mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Sønderborg Kommune, som undersøger mulighederne for en fast forbindelse mellem Als og Sydfyn.AlsFynBroen består af en styregruppe, en komité og et sekretariat.AlsFynBroens styregruppe består af to erhvervsrepræsentanter, Faaborg-Midtfyn og Sønderborgs borgmestre samt kommunernes 1. og 2. viceborgmestre.Komitéen er med dens brede vifter af fagligheder og store knowhow rådgivende for styregruppen i forhold til analyser og undersøgelser - og er således med til at udstikke projektets overordnede retning. Komitéen har pr. 20. februar 2018 27 medlemmer.

Begge virksomheder er lokalt forankrede i henholdsvis Faaborg-Midtfyn og Sønderjylland, og de leverer begge mejeriprodukter til butikker i hele landet. Løgismose producerer også en række andre fødevarer via et strategisk samarbejde med Netto.

Steen Aalund Olsen fra Løgismose siger ifølge pressemeddelelsen:

- Jeg er glad for at være kommet med i AlsFynBroens komité, for jeg kan se mange spændende perspektiver i en fast forbindelse - både erhvervsmæssigt og i forhold til den generelle udvikling i Faaborg-Midtfyn. Jeg ser frem til at være en del af komitéen og dens arbejde med at undersøge mulighederne for en fast forbindelse.

Også Leif Friis Jørgensen fra De Økologiske Mejerier glæder sig til arbejdet i komitéen:

- Som det er i dag, er Syddanmark meget opdelt, så jeg ser også mange perspektiver i en fast forbindelse. Det vil bringe Fyn og Sønderjylland meget tættere på hinanden og skabe nye synergier mellem de to landsdele - til fordel for fynboer og sønderjyder. Jeg glæder mig til at bidrage til komitéens arbejde.