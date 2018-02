Kerteminde skulle bruge 50 minutter til at få styr på Søndersøs stærke midtstregspiller. På dette sene tidspunkt i kampen var KH bagud med 18-12. Målmand Simone Grønnegaard viste storspil. Et par hurtige mål gav ekstra gejst, og to Søndersø-udvisninger bidrog også til optimismen. Kertemindes forsvar fungerede og kontra-angriberne fik endelig fart i benene og ram på målet. Kerteminde nåede kun at udligne, og det var Søndersø, der sluttede med bolden og sejrschance.

Der var fine roser til Cecilie Toftdahl og Trine Lund, sidstnævnte blev topscorer med 7 mål. Med sejren holdt KH fast i øverste halvdel af rækken. (KAI)