- Men så skal jeg love for, at vi blev kørt over. Vi spillede ellers godt og stabilt, med pæn udnyttelsesprocent, men vi havde desværre ikke mulighed for at holde niveauet efter pausen, sagde træner Brian Rasmussen. 2. halvleg var kun to minutter gammel, så var de 9-8 ændret til 9-12.

- Og sølle tre mål resten af kampen fortæller jo alt om vore problemer, sluttede træner Rasmussen. Sidsel Stenner scorede som den bedste fem mål. (wta)